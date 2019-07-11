بعد انتهاء مسرحية الرفض..مدير مخابرات السلطة يزور واشنطن لفتح باب الانخراط "العباسي" في صفقة القرن
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جرينتش+2 10:06
دولة الامارات تذهب صوب طهران ودمشق وكل الاتجاهات للتخلص من ورطتها القاتلة باليمن

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