بعد انتهاء مسرحية الرفض..مدير مخابرات السلطة يزور واشنطن لفتح باب الانخراط "العباسي" في صفقة القرن
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جرينتش+2 02:33
بعد عرض مسرحية “3 ايام في الساحل”.. محمد هنيدى ومجدى الهوارى يؤديان العمرة

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