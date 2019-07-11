بعد عرض مسرحية “3 ايام في الساحل”.. محمد هنيدى ومجدى الهوارى يؤديان العمرة

أدى النجم محمد هنيدى والمخرج مجدى الهوارى مناسك العمرة، بعد انتهاء عرض مسرحية ” 3 أيام فى الساحل”، ضمن فعاليات “موسم جدة”، فى المملكة العربية السعودية.

ونشر المخرج مجدى الهوارى، صورة محمد هنيدى، أمام الكعبة عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب عليها قائلا: “الحمد لله على نعمة الشكر لله”.

كما أشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض مسرحية “3 أيام فى الساحل” للنجم محمد هنيدى فى السعودية ضمن “موسم جدة”، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على إحدى المسارح هناك.

مسرحية “3 أيام فى الساحل” إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

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