الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن ان 11 آب هو أول أيام عيد الأضحى

القدس – وكالات

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية إن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم الجمعة الموافق 2 آب/ أغسطس المقبل، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1440 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 10 آب/ أغسطس القادم، ويوم الأحد 11 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال داود الطروة من الجمعية الفلكية الفلسطينية وعضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك، إن الاقتران المركزي “المحاق” لشهر ذي الحجة 1440 هجرية سيحدث صباح يوم الخميس 1 آب/ أغسطس في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري، وفي هذا اليوم تغرب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 07:36 دقيقة مساءً، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 08:07 مساءً، ويكون عمره لحظة الغروب 13 ساعة و24 دقيقة ومكثه 31 دقيقة، ونسبة الإضاءة من قرص القمر 0.2%.

وأضاف أنه ووفقا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية من خلال التلسكوب فقط، كما ستكون رؤية الهلال ممكنة بواسطة التلسكوبات من كافة الدول العربية، بينما ستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات والعين المجردة من أميركا الجنوبية والشمالية والمحيط الأطلسي والهادي.

وبناء على ذلك، وبما أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس من كافة الدول العربية ويمكن مشاهدته بجهاز التلسكوب فإنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية شهر ذو الحجة يوم الأحد 11 آب/ أغسطس.

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