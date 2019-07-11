استشهاد أحد عناصر كتائب القسام شمالي قطاع غزة برصاص الصهاينة

غزة – قدس برس

استشهد، صباح اليوم الخميس، مقاوم فلسطيني، متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن المواطن محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص إسرائيلي، صباح اليوم، شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان “الأدهم” أصيب برصاص قوات الاحتلال، بعد استهدافها موقعا للضبط الميداني، التابع للمقاومة الفلسطينية شرقي بلدة بيت حانون.

ووصل “الأدهم” إلى مشفى بيت حانون في حالة خطرة، وفارق الحياة، متأثرا بهذه الإصابة.

ونعت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، في بيان مقتضب، الشهيد الأدهم، وقالت إنه: “أحد عناصرها من حماة الثغور، وقد استشهد بعد تعرضه لنيران قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة”.