رداً على صفقة القرن.. المقاومة الفلسطينية تستعد لدخول مستوطنات غلاف غزة في اية جولة عسكرية مقبلة
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جرينتش+2 03:33
تركيا لم تعد ملجأ آمنا للاجئين السوريين بعد تصاعد المشاعر العنصرية ضدهم

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