بمناسبة اليوم العالمي للسكان.. تعداد الفلسطينيين في الوطن والشتات يبلغ 13 مليون نسمة

قال الجهاز المركزي للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين ودول الشتات) بلغ حوالي 13 مليون نسمة في نهاية النصف الاول من العام الجاري، منهم نحو 5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين ( 2.53 مليون ذكر و2.45 مليون أنثى)، وذلك بناء على تقديرات أعدها لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف غدا الخميس، الموافق الحادي عشر من يوليو/تموز من كل عام.

وأوضح “الاحصاء”، في تقريره، أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر بلغ حوالي 2.99 مليون نسمة، منهم 1.53 مليون ذكر و1.46 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 1.99 مليون نسمة، منهم 1.01 مليون ذكر و980 ألف أنثى.

وفيما يلي أبرز ما تم تناوله بهذا الخصوص:

المجتمع الفلسطيني فتيّ وأكثر من ثلث سكانه دون 15 عاما

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) في منتصف العام 2019 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2019 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة

الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2019 نحو 826 فرداً /كم2 في فلسطين، بواقع 528 فرداً /كم2 في الضفة الغربية مقابل 5,453 فرداً /كم2 في قطاع غزة.

معدلات مواليد خام مرتفعة في غزة عنها بالضفة

تشير الإسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين بلغ 30.2 مولوداً لكل 1000 من السكان عام 2019 في حين بلغ في الضفة الغربية 27.7 مولوداً مقابل 33.9 مولوداً في قطاع غزة لكل 1000 من السكان. من جانب آخر بلغ معدل الوفيات الخام المقدرة في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان عام 2019، وبلغ في الضفة الغربية 3.9 حالة وفاة لكل 1000 من السكان مقابل 3.5 حالة وفاة في قطاع غزة. لكل 1000 من السكان.

متوسط عدد الأبناء يتجاوز 4 مواليد لكل إمرأة

بلغ متوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج للعام 2017 في فلسطين 4.4 مولودا، في حين بلغ هذا المتوسط في الضفة الغربية 4.3 مولود مقابل 4.5 مولود للنساء في قطاع غزة.

مزيداً من الانخفاض في متوسط حجم الأسرة

أشارت نتائج مسح القوى العاملة لنهاية عام 2018 إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2018 مقارنة مع 5.8 فرداً عام 2007. من جانب آخر انخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.6 فرداً عام 2018 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.7 فرداً في العام 2018 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

أسرة من بين كل 10 أسر ترأسها امرأة

تشير نتائج مسح القوى العاملة 2018، إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.

8 من 10 أفراد في فلسطين لديهم تأمين صحي

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن عدد الأفراد المؤمن عليهم صحياً في فلسطين بلغ ,458,2273 فرداً يشكلون 79% من مجمل سكان فلسطين. وبلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين صحي حكومي 32%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين وكالة 15%، و2% لديهم تأمين خاص، في حين أن 29% لديهم تأمين حكومي ووكالة و0.2% لديهم تأمين حكومي وخاص و0.7% لديهم تأمين وكالة وخاص، و0.7% لديهم تأمين إسرائيلي من مجمل سكان فلسطين و0.3% لديهم تأمينات أخرى.

6% من مجمل سكان فلسطين لديهم صعوبات

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى أن 6% من مجمل السكان في فلسطين لديهم صعوبة واحدة على الأقل (بواقع 6% للذكور و5% للاناث). وعلى صعيد نوع الصعوبة، كانت صعوبة الحركة هي الأعلى (3%) من مجمل سكان فلسطين، حيث كانت أعلاها في محافظة شمال غزة مقارنةً بباقي المحافظات بواقع 5%، وأقلها في محافظة الخليل بواقع 2%، في حين كانت الصعوبة في التواصل الأقل حيث بلغت 1% من مجمل سكان فلسطين.

معدلات أمية منخفضة في فلسطين

أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2018 أن نسبة الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين بلغت حوالي 3%، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور حوالي 1%، في حين بلغت بين الإناث حوالي 4%.

15% من الأفراد (15 سنة فأكثر) حاصلون على درجة بكالوريوس فأعلى

أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2018 على مستوى فلسطين أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت 15%. أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت 8%.

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