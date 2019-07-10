رداً على صفقة القرن.. المقاومة الفلسطينية تستعد لدخول مستوطنات غلاف غزة في اية جولة عسكرية مقبلة
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جرينتش+2 04:56
اشهر ممثلة هندية تهدد بمقاضاة صاحب فندق بدعوى انه اغتصبها “بعينيه”

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