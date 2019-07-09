سلطنة عُمان تتوسط لتطبيع العلاقات السورية - الخليجية وخفض التوتر السعودي - الايراني ووقف العدوان على اليمن
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وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين بحادث تدهور مركبة في عجلون

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