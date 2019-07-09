تحية كاريوكا تتصدر النجمات اللواتي حققن أرقاما قياسية في عدد الازواج

عندما سئلت الفنانة المصرية الراحلة تحية كاريوكا عن عدد زيجاتها قالت : تزوجت 13 مرة لتحتل بذلك القائمة برقم قياسي في الزواج وبررت كثرة الزواج بأنه أفضل لديها من العلاقات في الخفاء وقالت : شرع الله أفضل من الاشياء الأخري .

قائمة الفنانات اللواتي تزوجن كثيرا في الوسط الفني تضم صباح وسهير رمزي ونجوى فؤاد ورانيا يوسف وفيفي عبده ولولا صدقي وغادة عبد الرازق، ولكن المطربة الراحلة صباح بدأت الزواج من سن 19 عاما من اللبناني نجيب شماس ثم من عازف الكمان أنور منسي الذي انجبت منه ابنتها هويدا ثم تزوجت من الإذاعي المصري المعروف أحمد فراج الذي طلب منها اعتزال الفن ولكن رفضها أدى للطلاق ثم كان زواجها الشهير من رشدي أباظة الذي لم يستمر سوى 24 ساعة فقط ثم تزوجت النائب اللبناني يوسف حمود ثم الفنان اللبناني وسيم طبارة وبعد أشهر قليلة وقع الطلاق لتتزوج بعده من الفنان الشاب فادي لبنان الذي كان يصغرها بأربعين عاماً وعلى رغم ذلك فقد استمر زواجهما قرابة 15 عاماً لتعلن بعد ذلك استعداداتها لخوض تجربة زواج جديدة مع شاب لبناني في العشرين من عمره هو عمر محيو.

لكن تبقى الفنانة تحية كاريوكا هي صاحبة الرقم القياسي في عدد الأزواج، فقد تزوجت وطلقت 13 مرة وكان زواجها الأول عام 1939 من انطون عيسى ابن شقيق الفنانة بديعة مصابني والثاني من محمد سلطان باشا والثالث من ضابط أميركي يدعى ليفي والرابع من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والخامس من الفنان رشدي أباظة والسادس من مصطفى كمال صدقي (ضابط) والسابع من عبد المنعم الخادم والثامن من المخرج أحمد سالم والتاسع كان سنة 1956 من ضابط يدعى حسن حسني، وعام 1959 تزوجت من المطرب محرم فؤاد وبعد زواج لم يدم أكثر من سنة وقع الطلاق لتتزوج من حسين عاكف وبعده كان آخر أزواجها الفنان فايز حلاوة التي استمرت معه نحو عشر سنوات قبل أن يقع الطلاق لتقضي السنوات العشر الأخيرة من عمرها من دون زواج والغريب أن الراحلة عندما سئلت عن من أحبته أكثر من أزواجها قالت : “لا أحد على الاطلاق وكلهم أوغاد”.

وتحتل المركز الثاني بعد تحية كاريوكا في عدد الزيجات الفنانة غادة عبد الرازق ( 11 ) مرة وكانت اول زيجاتها من رجل الاعمال عادل قزاز وهي في السابعة عشر من عمرها ثم تزوجت رجل أعمال بورسعيدي قبل زواجها من حلمي سرحان كما تزوجت من المنتج وليد التابعي لتستمر زيجاتها لتصل غلي الرقم ( 11 ) .

من الفنانات اللواتي تزوجن كثيرا الفنانة سهير رمزي برقم ( 7 ) وكان أول أزواجها الفنان ابراهيم خان ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى خمسة أشهر فقط لتتزوج مرة أخري من الملحن حلمي بكر ولأن العصمة كانت بيدها فقد طلقته بعد أربعة أشهر فقط من الزواج لتتزوج من الفنان محمود قابيل وكما تم الزواج سريعاً تم الطلاق كما تزوجت من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي الذي عاشت معه أعواماً عدة وكان الطلاق ثم العودة تم الطلاق ثم العودة مرة ثانية ثم الطلاق ثم العودة ثم الطلاق للمرة الثالثة والأخيرة لتتزوج بعد ذلك من الفنان فاروق الفيشاوي وهو الزواج الذي لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق ثم الاعتزال ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار.

الفنانة نجوى فؤاد تدخل القائمة بـ ( 7 ) زيجات كان أولها من الموسيقي أحمد فؤاد حسن والثاني من الفنان أحمد رمزي والثالث من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا والرابع من رجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي ثم من اللواء محمد السباعي وهناك زواج آخر تصر نجوى فؤاد على نفيه وهو من المطرب الراحل عماد عبد الحليم.

الفنانة مريم فخر الدين التي تزوجت للمرة الأولى من المخرج محمود ذو الفقار واستمر الزواج سبع سنوات، ثم وقع الطلاق لتتزوج بعده من الدكتور عبد الحميد الطويل وعلى رغم أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من عامين إلا أنه اسفر عن انجابهما ولداً، ثم وقع الطلاق لتتزوج للمرة الثالثة من المطرب فهد بلان، وبعد سنوات قليلة يقع الطلاق لتتزوج للمرة الرابعة من شاب يدعى شريف الفضالي الذي كان يصغرها بخمسة عشر عاماً ولم يدم طويلاً.

الفنانة فيفي عبده تزوجت 5 مرات كما صرحت من قبل في أحد البرامج لتدخل القائمة والتي تضم فنانات أخريات ولكن برقم أقل مثل سمية الخشاب ( 3 ) مرات وداليا البحيري ( 3 ) مرات