بعد مقاومة شديدة.. البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب خطير في العاصمة

عمان 9 تموز (بترا) – القت كوادر البحث الجنائي القبض على أحد المطلوبين الخطيرين والمسجل بحقه طلبات امنية واسبقيات جرمية في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة المركبات في العاصمة عمان، حسب ما افادت به مديرية الامن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان معلومات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي شرطة البادية الملكية حول أحد المطلوبين الخطيرين والمسجل بحقه 14 طلبا أمنيا و64 اسبقية جرمية في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة المركبات وغيرها.

واضاف الناطق الاعلامي، انه تم متابعة المعلومات وتحديد مكان تواجده في منطقة الدوار السابع في العاصمة وتم التحرك للمكان وألقي القبض عليه بعد ان حاول الفرار مبديا مقاومة شديدة للقوة الامنية، وبوشر التحقيق معه.

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