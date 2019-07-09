سلطنة عُمان تتوسط لتطبيع العلاقات السورية - الخليجية وخفض التوتر السعودي - الايراني ووقف العدوان على اليمن
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جرينتش+2 09:08
امريكا تعاقب نفسها حين تستعدي حزب الله وتفرض عقوبات على شخصيات بارزة فيه

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