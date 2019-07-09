“الواد وأبوه” اسم فيلم يجمع بين الزعيم ونجليه: محمدالممثل ورامي المخرج

استقر الزعيم عادل إمام على اسم الفيلم الذي يجمع بينه وبين ابنه محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب، ويحمل اسم مبدئى بعنوان “الواد وابوه”، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى لايت، ويبحث الزعيم وابنه على اسم أخر به طابع كوميدى خفيف، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجمات كضيوف شرف يقفن أمام الزعيم وابنه خلال أحداث العمل، وإخراج رامى إمام.

ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لاستئناف تصويره بعد الانتهاء من تعاقدات النجمات والنجوم الذين يشاركون فى الفيلم حيث ينطلق التصوير من الجونة لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.

يشار إلى أن أخر عمل سينمائي جمع بين الزعيم ونجله محمد إمام هو فيلم “حسن ومرقص” الذي عرض فى عام 2008، وحقق العمل نجاحاً وقت عرضه في السينمات وشارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل، وبعدها شارك محمد والده في الأعمال الدرامية حتى خاض تجربة البطولة وحده وأصبح نجم شباك.