بفعل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.. موازين القوة تميل لصالح الحوثيين في مواجهة العدوان السعودي - الاماراتي
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جرينتش+2 11:56
11 إصابة اثر حادثي تصادم مركبات في عمان ومحافظة العقبة

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