لاحباط صفقة القرن.. ضرورة العودة للتمسك بالميثاق القومي الفلسطيني

بفعل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.. موازين القوة تميل لصالح الحوثيين في مواجهة العدوان السعودي - الاماراتي
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