انتصار اولي للحوثيين.. جيش الإمارات يهرب من اليمن بذريعة الانتقال من الاستراتيجية العسكرية الى الاخرى السلمية
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جرينتش+2 10:26
قرار أردني وشيك يعيد العلاقات وتبادل السفراء مع قطر

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