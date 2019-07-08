انتصار اولي للحوثيين.. جيش الإمارات يهرب من اليمن بذريعة الانتقال من الاستراتيجية العسكرية الى الاخرى السلمية
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جرينتش+2 10:27
صعود المديونية الاردنية إلى 29.26 مليار دينار حتى نهاية ايار الماضي

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