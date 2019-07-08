سقوط الليرة التركية سريعاً بعد إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي

انخفضت الليرة التركية 2% مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إقالة محافظ البنك المركزي التركي بسبب خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد التركي.

وبحسب وكالة “رويترز”، بلغت الليرة التركية حوالي 5.7620 للدولار وتراجعت وأصبحت 5.8245 ويعود ذلك بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تدخل الدولة بعمل المصرف المركزي، ما أدى إلى اهتزاز استقلالية البنك المركزي التركي.

وانخفضت الليرة نحو 8 في المئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 في المئة العام الماضي خلال أزمة العملة التركية.

كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 1.5 في المئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 في المئة وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى المجالات.

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