اعتراف يستحق الاحترام.. المعاني يعترف بضعف مستوى بعض اساتذة جامعاتنا وانفلات التعليم الموازي

قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ان بعض الأساتذة الموجودين بالجامعات الاردنية ، كان يجب أن لا يسمح لهم بالعبور من بوابتها.

واضاف في تصريحات خلال إجتماع لجنة التربية النيابية، اليوم الإثنين، إن برنامج الدراسة الموازي قد انفلت.

وبين ان مجلس التعليم العالي لم يوافق في جلسته، امس الاحد على 64 برنامجاً تقدمت بها الجامعات.

وقال إن الوزارة عملت على تخفيض معايير القبول في جامعاتنا، وتم السماح بتجاوز الطاقة الإستيعابية، والسماح للطالب بان ينهي المواد الإستدراكية بعد أن ينهي برنامجه.

وبين المعاني ان كتابي دولتي قطر والكويت بشأن الجامعات لم يتطرقا الى سحب الإعتراف، معتبرا ان هناك فرق بين الإعتراف والإعتماد، فالاول يعني أن تُقر الدولة ان الجامعة في دولة أخرى ملائمة ومناسبة، أما الإعتماد يعني تحديد جامعات حصراً للدراسة.

وشدد على أن الكتابين لم يتطرقا الى سحب الإعتراف لأي جامعة أردنية.. موضحاً أن الوفد الكويتي لم يدخل إطلاقاً 22 جامعة، بل اتخذ القرار بخفض عدد الجامعات التي يتم التعامل معها غيابياً.

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