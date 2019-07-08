اعتراف يستحق الاحترام.. المعاني يعترف بضعف مستوى بعض اساتذة جامعاتنا وانفلات التعليم الموازي

بفعل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.. موازين القوة تميل لصالح الحوثيين في مواجهة العدوان السعودي - الاماراتي
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جرينتش+2 03:53
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