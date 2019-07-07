6 إصابات اثر حادث تصادم بين مركبتين على دوار الشهيد بعمّان

أصيب ستة أشخاص اثر حادث تصادم وقع اليوم الاحد بين مركبتين على دوار حي الشهيد في العاصمة عمان، حسب ما افادت ادارة الاعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة إعلام الدفاع المدني في بيان ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى النديم الحكومي،واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

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