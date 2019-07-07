ادت لجرح 5 جنود صهاينة .. جيش الاحتلال يُعلن فجر اليوم اعتقال منفذ عملية الدهس قرب بلدة حزما ووالده
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جرينتش+2 02:05
مبادرة الخلاص الوطني لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة

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