كلمة حق.. سفير بريطانيا لدى واشنطن يتوقع نهاية مخزية لترامب “عديم الكفاءة والاهلية”

وصف السفير البريطاني لدى واشنطن، سير كيم داروتش، في برقيات سرية بعثها لحكومته، الرئيس دونالد ترامب بعديم الكفاءة والأهلية، وتوقع نهاية “مخزية” لولايته، مرجحا إعادة انتخابه رغم ذلك.

ووفقا للبرقيات التي تمّ تسريبها بطريقة غير معروفة، ونشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وأكد “صحتها” مسؤول بريطاني لـ”سي إن إن”، وصف السفير الرئيس ترامب بأنه “عديم الكفاءة” و”غير مؤهل” لافتا إلى صراعات داخل واشنطن تشبه “القتال بالسكاكين”، وتحدث عن نهاية “مخزية” لفترته الرئاسية.

وعن التوتر مع إيران، تساءل السفير البريطاني بنوع من الريبة في برقية، بتاريخ 22 يونيو الماضي، عن مزاعم ترامب بالتراجع في آخر دقيقة عن توجيه ضربة انتقامية لطهران بعد إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار بسبب إخباره في آخر لحظة بأن الضربات الجوية قد تؤدي إلى مقتل 150 إيرانيا.

ولفت داروتش في إحدى برقياته إلى الخارجية البريطانية، إلى أنه ورغم أن ترامب لا يمكنه تحمل فقدان المزيد من الدعم، إلا أن هناك “طريقا موثوقا” لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2020.

المصدر: “سي إن إن” بالعربية

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