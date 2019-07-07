الرئيس الأسد يلتقي وزير الخارجية العُماني لدى وصوله الى دمشق اليوم لبحث ازمات المنطقة
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جرينتش+2 10:27
المعاني: سنعمل على ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي

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