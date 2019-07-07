السماعين رئيساً للأردنية لتقييم الأغذية 

انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للتقييم الحسي للأغذية خلال اجتماع الهيئة العامة اليوم الأحد، المهندس نضال السماعين رئيسا للجمعية للفترة 2019 – 2021.
كما ثم انتخاب هيئة ادارية جديدة للجمعية من الأعضاء سلمى المغربي نائبا للرئيس والمهندس صلاح الهرش أمينا للسر والمهندس محمد شاهين أمينا للصندوق والدكتور منتصر المنسي والدكتورة مي عدنان والمهندسة نهاية المحيسن والمهندسة سمر المومني والمهندسة عبير القرم أعضاء هيئة إدارية.
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