محاكمة ديك في فرنسا لان صياحه يوقظ اهل الحي مبكراً

يجري النظر حالياً بقضية ديك محلي يوقظ الحي باكرا كل يوم بصياحه الصاخب في فرنسا.

وفي التفاصيل، قامت امرأة مسنة تدعى بيرون برفع قضية على ديك بالإضافة إلى صاحبه كورين فيسو، بسبب صياح الديك “المزعج” في وقت مبكر من الصباح، وطالب محامي المدعية بتعويض قدره ألف يورو، حيث يريدون إرسال المبلغ لمساعدة البحارة الذين توفوا في البحر.

الجدير بالذكر أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، ففي ربيع عام 2017، قررت المسنة وضع حد لصياح الديك، وعندها تم دعم صاحب الديك من خلال عريضتين تم التوقيع عليهما من قبل 155 ألف شخص.

هذا ولم يمثل أي من المدعي والجاني في جلسة المحكمة امس الاول. حيث كان موضوع الجلسة حول ما إذا كان المكان الذي يعيشون به هو قرية ريفية أم مدينة. ويصر محامي المدعية على أن موكلته لا تعيش في منطقة ريفية، بل في منطقة أقرب إلى المدينة.

ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن القضية في 5 سبتمبر/ ايلول القادم.

ويراقب أصحاب مزارع الدواجن المحلية القضية باهتمام، حيث يخشون من إلحاق الضرر بعملهم بسبب قرار المحكمة. وفي الوقت نفسه، حظيت مبادرة عمدة إحدى قرى جيروند، التي أرادت الاعتراف بأصوات الريف على أنها “الكنز الوطني لفرنسا” بدعم واسع النطاق.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة