ضبط مصنع لمواد التجميل المزورة بالرصيفة واعتقال 3 متورطين بهذا الجرم

عمان 06 تموز (بترا)- القت إدارة الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية قاموا بتصنيع مواد تجميل بأسماء علامات تجارية عالمية داخل أحد المصانع في لواء الرصيفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم السبت، إن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي اليوم حول قيام مجموعة من الأشخاص بتصنيع مواد تجميل داخل أحد المصانع في لواء الرصيفة بأسماء علامات تجارية عالمية عن طريق تزوير تلك العلامات وإلصاقها على عبوات التجميل التي يقومون بتصنيعها وبيعها على أنها أصلية، حيث بوشرت الاجراءات لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص.

وأضاف أنه ومن خلال متابعة التحقيق وبعد تحديد موقع المصنع جرت مداهمته وألقي القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية، كما وضبطت كميات كبيرة من مواد التجميل المصنعة داخل المصنع وعليها أسماء مزورة لعلامات تجارية عالمية، والتحقيقات مستمرة.