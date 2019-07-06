رانيا يوسف تخطف الاضواء وتلفت الانظار بفساتينها وليس بفنها

أزمة جديدة، أثارتها الممثلة المصرية، رانيا يوسف، بعد نشرها صورة جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بفستان أحمر قصير.

وتمنت يوسف لمتابعيها، من خلال صورتها الجديدة “عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك”.

تلقت إطلالة رانيا يوسف الجديدة، تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشرها صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، فيما سخر آخرون ووجهوا لها سؤال عن “البطانة”، ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي 2018.

كما كان من بين المعلقين على صورة رانيا يوسف الجديدة، لاعب كرة القدم المصري السابق، إبراهيم سعيد، الذي عقب عليها بوضع مجموعة من النقاط، الأمر الذي أغضب رانيا يوسف وأخبرته بأنها قررت حظره من موقع التغريدات الشهير.

ورد إبراهيم سعيد على حظر رانيا يوسف لها، بأنه “أحلى بلوك”، مع وضعه لرموز لأشكال وجوه ضاحكة.

وعبر إبراهيم سعيد بعدها عن صدمته من قيام رانيا يوسف بحظره، وذلك من خلال فيديو له شاركه عبر “تويتر”.

ويشار إلى أن رانيا يوسف وإبراهيم سعيد دار بينهما سجالا خلال السنوات الماضية، بعدما صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أن الرجال المصريين رائحتهم كريهة ويجب أن يعتنوا بنظافتهم الشخصية، ليرد إبراهيم سعيد عليها في برنامج آخر، متسائلا إن كانت تستحم من الأساس.

وتصدرت، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” في مصر خلال الأشهر الماضية، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40 لعام 2018.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه “المايوه”.

ودافعت رانيا يوسف في برنامج “الحكاية”، من تقديم عمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.

وقالت موضحة: “اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز”.

أما عن إطلالتها بالهوت شورت في حفل “دير جيست”، فأكدت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” أن “البطانة موجودة هذه المرة، وهي عبارة عن شرت، وهذه هي موضة العام الحالي”.

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