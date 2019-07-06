حزب العمل يطلق حملته الانتخابية من مدينة عربية ويهاجم العنصرية الليكودية

أطلق حزب العمل الإسرائيلي السبت حملته الانتخابية من مدينة طمرة العربية شمال اسرائيل، وهاجم رئيس الحزب عمير بيرتس خلال كلمته ظاهرة العنصرية في إسرائيل وقال: “اخترت هذا المكان لمؤتمرنا الانتخابي الأول لأنكم بالنسبة لي وبالنسبة لحزب العمل أنتم شركاء كاملين، ليس فقط مصوتين محتملين”.

وتابع بيرتس: “معا سنشكل شراكة وعهد للحياة. شبح العنصرية سوف يتم تدميره ولن يكون جزءا من إسرائيل الديموقراطية بعد الانتخابات القريبة”.

وفي سياق متصل قال النائب عوفر شيلح من حزب “ازرق ابيض” حول مسألة الاتحاد بين أحزاب اليسار وقال: “ازرق ابيض سيخوض الانتخابات بنفس التركيبة للانتخابات القادمة، وأتمنى من باقي الأحزاب التي تسعى الى تغيير الحكومة بأن لا تتصرف وفق أهواء شخصية، انما وفقا لقاعدة واحدة -يمكنها ان تحقق النصر”.

وأعرب النائب العربي ايمن عودة من “الجبهة الديموقراطية للسلام ” عن رغبته بتوحيد الأحزاب العربية في قائمة مشتركة، وقال في ندوة خاصة بمدينة عكا: “انوي الاسبوع القادم إقامة القائمة المشتركة، جمهورنا لن يتحمل جدلا صغيرا آخر على المقاعد. المجموعة الحاكمة تربح من التفرقة واقصاء المستضعفين”.

وقال النائب يواف كيش من حزب الليكود الحاكم “ان هناك مخاوف من عدم قدرة حزبه على تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات”. معربا “عن امله في ان يعود معسكر اليمين إلى صوابه، بعد أن فقد هذا المعسكر خمسة مقاعد برلمانية في الانتخابات الماضية، بسبب التصويت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم “. ودعا النائب كيش الأحزاب التي تعتبر أكثر يمينية من الليكود على خوض الانتخابات في قائمة واحدة.

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