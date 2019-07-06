ايران تعلن ان دبلوماسييها الاربعة المختطفين منذ 1982 مازالوا يقبعون في سجون إسرائيل

قال مسؤولون إيرانيون في الذكرى السنوية الـ37 لاختطاف أربعة ديبلوماسيين إيرانيين خلال الحرب الاهلية في لبنان عام 1982، ان الديبلوماسيين اختطفوا من قبل متعاونين مع إسرائيل وهم يقبعون في احد السجون الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالات محلية ان “الديبلوماسيين الأربعة وهم محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم، اختطفوا من قبل مرتزقة للكيان الصهيوني في حاجز البربارة عند مدخل بيروت في 4 يوليو 1982، وشهود عيان قالوا في حينه انه تم نقلهم الى الأراضي المحتلة”. وذكر البيان انهم لا زالوا على قيد الحياة وهم يقبعون في أحد السجون في إسرائيل.

وذكر البيان انه “بسبب احتلال إسرائيل للبنان في تلك السنوات، طهران تتهم “الكيان الصهيوني” والولايات المتحدة بالمسؤولية السياسية والقانونية على عملية الإرهاب” على حد تعبيرهم.

وكتب في البيان :”لسوء الحظ ، رغم مرور سنوات كثيرة منذ تنفيذ العمل الإرهابي، المجتمع الدولي لم يقوموا بأي شيء ضد جريمة الكيان الصهيوني”.وتابع البيان:”الكيان الصهيوني مستمر في انتهاك القوانين الدولية بدعم الولايات المتحدة”.

وباركت وزارة الخارجية الإيرانية التعاون اللبناني والجهود التي تبذلها بيروت للتحقيق في مصير الديبلوماسيين الأربعة. خلال هذه السنوات توجه اللبنانيون الى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر لأن يساعدوا بالعثور على الديبلوماسيين الإيرانيين”.

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