لكي لا ننسى..فضح وثائق سرية جداً حول مجزرة اقترفتها العصابات الصهيونية عام 1948 في قرية الصفصاف بالجليل
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جرينتش+2 01:53
الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن خطة الاسد الاب لمنع محاولات الموساد تهريب رفات الجاسوس كوهين

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