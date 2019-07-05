هذا بلاغ للناس: تأسيس الحركة العربية الواحدة

الي جماهير الامة العربية والقوي القومية الوحدوية في الوطن العربي

الى الشباب العربي نصف الحاضر وكل المستقبل

تحية، العروبة والكفاح المشترك

تخاطبكم اللجنه العربيه القوميه لتوحيد التيار القومي وهي جهة مبادرة تطوعية لتاسيس الحركه العربيه الواحدة تاكيدا للبيانات السابقة والتي اكدت فيها ان التحديات الخطيرة الراهنه لايمكن تجاوزها بدون قطيعة مع واقع التخلف والتجزية والتبعية والعدوان من خلال البديل القومي الديمقراطي التقدمي وذلك من خلال مشروع قومي وحدوي يتفق عليه اطارا فكريا ومحددات تنظيمية وبرنامح عمل يؤطر جهود الجماهير في كل الساحات العربية ويمكنها من بسط ارادتها علي مقدراتها واعادة صياغة الواقع

وفي وقت تتعرض فيه الامة العربية الي تهديد وجودهافي اطار مخطط وعدوان امبريالي صهيوني متذ بداية القرن العشرين والذي جاء مشروع الشرق الاوسط الجديد في سياقه تجسيدا للاصرار على اجتثاث الامة العربية وما صفقة القرن وورشة البحرين الا خطوة رمزية علي هذا الطريق لتصفية قضية فلسطين

ولاننا نومن ان الامة العربية التي كرمها الله بالاسلام اخر الرسالات

وبرغم واقع التخلف والتجزية والعدوان وانها مستهدفه في وجودها وحقوقها ومحاولة استيصال المشروع الحضاري العربي الاسلامي فنحن علي ثقة بانها امة المقاومة فلن تستسلم ولن تهزم ولن تولي الادبار رغم استسلام الحكام وكثير من النخب الغير مرتبطه بالجماهير ومصالح الوطن لكن ذلك له شروط ومنها ان نتسلح بالوعي القومي ونفهم الواقع فهما علميا وموضوعيا وتقديم البديل القومي الديمقراطي التقدمي المقاوم

لذلك فقد تكونت هذه اللجنه كمبادره شعببه قومية رافضة للامر الواقع تلمست الحلول من خلال الحوار مع القوى القوميه الحزبيه القايمة واستمر الحوار من 2011 الي 2015 وقدتبين صعوبة التوصل الي اتفاق او البناء علي القايم وان الامر يحتاج الي جهود اكثر جدية فتم العمل علي تاسيس اللجنه العرببه القوميه التي اخذت علي عاتقها تقديم هذه المبادرة والتي اعتمدت علي الحوار ثلاثي الاضلاع حو ار اعضاءاللجنه فيما بينهم ثم حوارها مع الاحزاب والقوي القومية ثم الحوار المفتوح من خلال الندوات واللقاءات وقد استغرق ذلك عامي 2015و16 حيث تم انجاز مشروع الميثاق القومي الوحدوي كورقة عمل يتم مناقشها ونقدها وصياغتها وتم نشرها علي شبكة المعلومات علي صفحة الفيس باسم اللجنه العربيه القوميه بتاربخ 5/1/2017

وواصلت الحوار مع القوي القوميه خاصة الاحزاب الناصرية في مصر وسلمت المشرَوع لمن استطاعت للتنظيمات والمفكرين وقد وجدت استحسانا مبدييا لكنه لايرقي للمستوي المطلوب الذي تحتاجه المرحله في مواجهة المخاطر والتحديات المحدقة وان حالة الخلافات والتمزق يحول دون ذلك

وتاسيسا علي ماتقدم فقد اجتهدت اللجنه العربيه القوميه بتقديم هذه المبادرة لتاسيس الحركة العربية الواحده علي اساس انها مهمة تنهض بها الجماهير العربية بقيادة القوي القومية الوحدوية تتحمل المسولية وتقدم التضحيات ويسرها اليوم ان تتقدم بهذا المشروع القومي الوحدو ي للمناقشة لتاسيس الحركة العربية الواحده وان تضع امامكَم وثايق المشروع وهي ( مشروع الميثاق القومي الوحدوي والاطار التنظيمي وبرنامج العمل القومي )

واذ نتقدم لكم اليوم بهذه المبادره املين اهتمامكم بتقويمها وتبنيها لتبني الحركة العربيه الواحدة بجهد الجماهير بفكرعربي قومي واداة قومية واحدة تتجاوز حدود التجزية وتتجاسر علي واقع التخلف والتبعية االعدوامَن. ونقدم المشروع القومي الوحدوي علي طريق بناء الدولة العربية الواحدة علي اساس ديمقرطي

ونضع امامكم بعض الملاحظات

1) نبدا العمل بخطوة اولي وهي عقد اجتماع بالقاهرة 23 و24/7/2919 لدراسة وثايق التاسيس وتشكيل نواة اللجنة التاسيسية القومية للحركة العربية الواحدة

2) نتمتي ان تحيي الجماهير من المحيط الي الخليج وفي المهجر الذكري 67 لثورة 23 يوليو وان يتم مناقشة مبادرة الحركة العرببة الواحدة لانها منكم ولكم

3) ان اللجنه العربيه القوميه هي جهة مبادره قوميه فكريه سياسيه وليست تنظبم سياسي ولا تتنافس مع احد ويقوم جهدها بالحوار

4) نامل ان تبني اللجنه التاسيسيه للحركه العربيه الواحده وينطلق العمل من خلال الساحات العرببه من اجل تحرير وتوحيد وتقدم الوطن العربي وسوف يتم نشر الوثايق التي سيتم اقرارها وستوضح ان العمل والمسوولية تبدا من الجماهير وقياداتها هي تنسيقيات للعمل علي الصعيدين الوطني والقومي

5) تؤكد اللجنه العربيه القوميه ان الحركة العرببه الواحده تقدم اجتهادا قوميا معرفيا ونضاليا نامل ان يعيد صياغة الاوضاع علي اساس حلول قومية مبدعه وواعده علي طريق الحرية والاشتراكية والوحده

( وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله رالموننون )

اللجنه العربيه القوميه لتوحيد التيار القومي.

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