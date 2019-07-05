العسكر والمعارضة بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
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جرينتش+2 01:58
إيران غاضبة جراء احتجاز ناقلة نفط تابعة لها على يد بريطانيا المحتلة لجبل طارق

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