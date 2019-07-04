لطيفة التونسية تشتكي من التضييق على حفلاتها في بلدها

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة أنها تواجه تضييقا على حفلاتها في تونس منذ 9 سنوات، وأنها لا تستطيع الغناء في بلادها.

وقالت لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، موجهة رسالة إلى جمهورها فى تونس، إن هناك حملة ضدها لا تعرف لها مصدرا أو سببا.

وتابعت في اعتذار لجمهورها بصفاقس التونسية، أنه بعد أن أعلنت عن حفل لها بمهرجان صفاقس الدولي ألغيت الحفلة، رغم تلقيها 12 تذكرة سفر لها وللمجموعة التابعة لها.

وطالبت لطيفة وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين بأن يقدم لها تفسيرا عما يحدث منذ 9 سنوات.

وقدمت لطيفة اعتذارا إلى جمهورها في تونس وأكدت لهم أن حبها لهم كبير.

وعادت لطيفة مرة أخرى للتغريدة فقالت: لمصلحة من تغييبي عن جمهوري في تونس؟.

ونشرت الفنانة التونسية صورا للتذاكر التي تلقتها مع فريقها للسفر إلى تونس.

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