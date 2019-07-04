في خطوة ملحوظة لفك الارتباط العسكري تدريجياً مع السعودية.. انسحاب جديد لقوات دولة الإمارات من اليمن
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زمن الفن الرخيص.. سما المصري تنشر صورتين لرجلين ينظران لمؤخرتها

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