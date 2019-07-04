تداعيات “عملية خانيونس” تؤدي لاستقالة قائد وحدة النخبة الإسرائيلية اليوم جراء تحميله مسؤولية فشلها

غزة – فلسطين اليوم

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن استقالة قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والقائد السابق لوحدة سيرت متكال، العميد “ج”.

وقالت الصحيفة العبرية، إن استقالة العميد “ج”، جاءت بشكل غاضب، وذلك بعد أن طلب رئيس الأركان أفيف كوخافي، استبدال العميد “ج” بسابقه العميد “أ”.

وبحسب الصحيفة، أراد رئيس الأركان، إجراء اصلاحات بقسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات، وذلك بعد فشل العملية الخاصة، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن كوخافي طلب قبل شهرين، من القائد السابق لقسم العمليات الخاصة بأمان، أن يحل بدلاً من العميد “ج”، الذي لم يرض عن ذلك، واستقال بشكل غاضب.

ووفقا للصحيفة، تمت الموافقة على استقال العميد “ج”، والذي سينهي خدمته العسكرية بتاريخ الأول من شهر أغسطس القادم، والتي كانت من المفترض أن تنتهي بشهر مارس العام القادم.

ولفتت الصحيفة الى أن العميد “أ”، الذي شغل بالسابق، قائد قسم العمليات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية، تم استعدائه عدة مرات بالسابق، من أجل اصلاح الإخفاقات بالوحدة الاستخباراتية الخاصة.

يشار إلى أن المقاومة تمكنت من كشف مجموعة إسرائيلية تسللت لقطاع غزة عدة أيام، وتم اكتشاف أمرها؛ وحدث اشتباك مسلح مع المقاومة شرقي خانيونس أسفرت عن استشهاد قائد في كتائب القسام، فيما انسحبت المجموعة الإسرائيلية تحت غطاء من الطيران الإسرائيلي الكثيف، وأصيب قائد المجموعة.

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