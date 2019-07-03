17 إصابة بحادث تصادم باص كوستر وحافلة في عجلون

أصيب سبعة عشر شخصا برضوض في مختلف أنحاء الجسم صباح اليوم الاربعاء، اثر حادث تصادم وقع بين باص “كوستر”وحافلة بالقرب من مجمع عجلون، وفق ما افادت ادارة الاعلام في الدفاع المدني.

وقال إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان كوادر دفاع مدني عجلون عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالجيدة.

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