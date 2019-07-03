مؤتمر هرتسليا : ولى زمن الانتصارات الاسرائيلية ورفع الاعلام البيضاء العربية .. فالقادم هو التعادل الاستراتيجي المدمِر
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جرينتش+2 01:46
وقائع الحفل التأبيني للزميل الكاتب الصحفي الراحل طارق مصاروة

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