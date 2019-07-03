استقبال طلبات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين الاسبوع المقبل

عمان – (بترا)

تبدأ دائرة الاحوال المدنية والجوازات بداية الاسبوع المقبل باستقبال طلبات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين والسير فيها حسب الاصول وذلك للتسهيل عليهم ومساعدتهم على انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وقال مصدر مسؤول في دائرة الاحوال المدنية والجوازات اليوم الاربعاء انه “سيتم ايفاد موظف الى القدس لتدريب الموظفين العاملين في الاحوال المدنية على الاجراءات اللازمة للسير بمعاملات المقدسيين المتعلقة بالأحوال المدنية والجوازات”.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز الى مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات، وبناء على موافقة رئيس الوزراء، للسير بإجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد الاردني، وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها الى 50 دينارا بدلا من 70″.