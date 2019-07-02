الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى
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هيئة النزاهة تفتح ملفات تعيينات بلديات الزرقاء وعنجرة والازرق

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