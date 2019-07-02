بعد طول انقطاع.. الفنان السوري ياسر العظمة يستعد لتقديم “مرايا 2020”

ذكرت مصادر فنية أن الممثل السوري القدير ياسر العظمة قد توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الإنتاج في دمشق لإنجاز “مرايا 2020″، في آخر جزء من السلسلة الكوميدية الشهيرة.

ويبتعد العظمة، خلال هذا العمل، عن السياسة شكلاً ومضموناً، ويركز على الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يعشيها الموطن السوري والعربي.

ووفق هذه المصادر فإن المرشحين لأداء أدوار البطولة كثرون، من بينهم سوزان نجم الدين وعابد فهد وعبير شمس الدين وصفاء سلطان ومحمد قنوع وفادي صبيح ومها المصري.

ويشار إلى العظمة غاب عن الشاشة منذ سبعة أعوام، وتحديداً منذ إنجاز “مرايا 2013” من إخراج عامر فهد، علماً أنه انطلق بهذه السلسلة منذ عام 1982.

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