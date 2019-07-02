القبض على مطلوب خطير بعد تبادل لإطلاق النار في أم الجمال

ألقى العاملون في قيادة شرطة البادية الملكية القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة أم الجمال بعد تبادل لإطلاق النار معه، وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً اوتوماتيكياً وكمية من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في مديرية شرطة البادية الملكية ومن خلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين المتوارين عن الأنظار تمكنوا من تحديد مكان تواجد أحد أولئك المطلوبين والمصنف بالخطير داخل أحد المنازل في منطقة أم الجمال.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان وفور وصولها بادر شخص بداخل المنزل بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم الرد عليه بالمثل لحين تمكنهم من إلقاء القبض على مطلق النار والذي تبين أنه مطلوب بقضية قتل وبحقه 25 قيداً جرمياً وضبط بحوزته سلاحاً نارياً أوتوماتيكياً وكمية من المواد المخدرة.