الدفاعات الجوية السورية تتصدى عند منتصف الليل لصواريخ إسرائيلية آثمة ادت لاستسهاد أربعة مدنيين بينهم طفل/ فيديو
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جرينتش+2 05:40
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على زعران جنبلاط المتورطين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه

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