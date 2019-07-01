طلقة تنوير 62: العسكر والديموقراطية في السياق العربي المعاصر

صدر العدد الجديد من مجلة طلقة تنوير،المجلة الثقافية للائحة القومي العربي..متضمنا ما يلي..
– كلمة العدد: ديمقراطية المدنيين وديكتاتورية العسكر/ كريمة الروبي
– العرب والجيش علاقة تلازم/ بشار شخاترة
– مسألة المواطنة والديموقراطية في الدولة العربية المعاصرة/ إبراهيم علوش
– نبذة عن الدور التاريخي للأمازيغ في تعريب بلاد المغرب/ إبراهيم حرشاوي
– اللغة الأم أساس التنمية الشاملة– الجزء الثاني/ محمد عبد العظيم
– الصفحة الثقافية: سينما عبد اللطيف عبد الحميد/ طالب جميل
– قصيدة العدد: ريح الحنين/ مازن الصالح
– رسم العدد: صفحة من الزمن الجميل