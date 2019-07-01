ضبط 16 شخصاً من المشبوهين وفارضي الاتاوات بوسط البلد في حملة أمنية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه تم اليوم ضبط 16 شخصاً من المشبوهين وذوي الاسبقيات نتيجة حملة أمنية في منطقة وسط البلد ” الجورة”في العاصمة عمان نفذتها قوة أمنية من مديرية شرطة وسط عمان والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات.

واضاف الناطق الاعلامي في بيان ان الحملة جاءت على اثر معلومات وشكاوى وردت حول وجود اشخاص مشبوهين وفارضي أتاوات في وسط البلد ” الجورة”.

وقال الناطق ان التحقيقات بوشرت مع المشبوهين الذين تم ضبطهم.

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