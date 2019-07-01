الدفاعات الجوية السورية تتصدى عند منتصف الليل لصواريخ إسرائيلية آثمة ادت لاستسهاد أربعة مدنيين بينهم طفل/ فيديو
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جرينتش+2 11:19
ضبط 16 شخصاً من المشبوهين وفارضي الاتاوات بوسط البلد في حملة أمنية

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