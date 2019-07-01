رئيس الموساد يزعم ان دولاً عربية وقعت سراً اتفاقات سلام مع اسرائيل

زعم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم في المؤتمر المنعقد في هرتسيليا (وسط إسرائيل) بأن “هناك دول عربية في المنطقة تعترف بإسرائيل، وتعترف بحق اسرائيل في الوجود باعتبارها حقيقة واقعية وبناءً على ذلك تقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وأضاف كوهين: “لقد وقعت إسرائيل مع اثنتين من هذه الدول على معاهدات سلام، وهي مصر والأردن. ولكن الحديث يدور عن معاهدات تم التوقيع عليها سراً منذ عشرات السنين، وهي مستقرة وذات قيمة استراتيجية”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة 0