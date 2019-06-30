علي الحجار يغني للمطرب الراحل محمد فوزي في ألبومه الجديد

اختار النجم على الحجار أغنية “راح توحشينى” للمطرب الراحل محمد فوزى وضمها لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين ويراهن عليه خلال مشواره الغنائى خاصة انه يقدم فيه ألواناً مختلفة وجديدة على جمهوره.

وأحيا على الحجار أمس حفلا غنائيا داخل الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، وقدم من خلاله عدداً من أغانيه من ضمنها “الزين والزينة” و”ليه الطريق” و”ياطالع الشجرة” ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وكان آخر ألبومات على الحجار «ماتخدى بالك»، الذى طرحه فى شهر أبريل/نيسان الماضى وضم 12 أغنية هم، «يا لدانة»، و«مين فينا مش محتاج»، و«ما تاخدى بالك»، و«هوة انتى معايا على الدنيا»، و«دارى جمالك»، و«مش هاخش النار عشانك»، و«عيشة الحنية»، و«ماليش فى العند»، و«جايلك»، و«جبلى»، و«لسة الشتا»، و«جوة حضنى».