اخيراً.. الرزاز يرعى اطلاق وتشغيل "باص عمان" الذي يشكل نقلة حقيقية في تطوير منظومة النقل العام داخل العاصمة
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جرينتش+2 09:41
اين الضمير؟.. ضبط 50 ألف بيضة فاسدة في عمّان وإربد

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