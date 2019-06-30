العراق يحمل الجيش التركي مسؤولية مقتل 4 مواطنين “بقصف مكثف” شمال البلاد

وأصدرت الخارجية العراقية، امس السبت، بيانا قالت فيه: “يعبر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجو التركي بقصف مكثف على منطقة كورتهك بمحافظة السليمانية، ما تسبب بإزهاق أرواح أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيين الآمنين”.

وأضافت الوزارة: “وفي الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتناقض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخيين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني”.

وختمت الخارجية العراقية بالقول: “مهما كانت الظروف والمسوغات نؤكد على الجانب التركي أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين”.

وتشن تركيا غارات مستمرة منذ سنوات على أراضي شمال العراق تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.