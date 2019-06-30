في حملة اسرائيلية ضارية فجر اليوم.. اعتقال وزير القدس في السلطة وعدد من اقارب شهيد العيسوية سمير عبيد
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جرينتش+2 03:32
العراق يحمل الجيش التركي مسؤولية مقتل 4 مواطنين “بقصف مكثف” شمال البلاد

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