هاني شاكر يخوض انتخابات نقيب الموسيقيين المصريين للمرة الثانية

قرر الفنان المصري هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو (تموز) على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال شاكر، في بيان، إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيراً من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري، خاصة في هذه المرحلة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

وأضاف: تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي، وأنه لم يكن ينوي تكرارها مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى، خاصة وأنه يرى أن النقابة قد بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

وتابع قائلاً : لقد خضت التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد “النشاز” وتدهور مستوى الأداء، ولكني وصلت بإجمالي الودائع إلي 24 مليون جنيه مصري رغم تسلمي لها 7 ملايين جنيه منذ 4 أعوام.