ضبط 39 كيلوغراماً من الكوكايين مع مرافق رئيس البرازيل لقمة العشرين

اعتقلت السلطات في إسبانيا ضابطا في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن وزارة الدفاع البرازيلية، قولها في بيان إن ” الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة بين البلد اللاتيني وأوساكا اليابانية”.

واضاف البيان أن ” أنه يوجد حاليا لدى السلطات الإسبانية، وفتحت سلطات الطيران تحقيقا أمنيا وعسكريا، لأجل تحديد ملابسات القضية”، مشيرا الى أن” الإجراءات التي تحول دون القيام بهذه الأفعال، يجري اتخاذها على نحو دائم، لكن سيتم تشديدها، بالنظر إلى ما حصل في إشبيلية”.

من جانبه سارع الرئيس البرازيلي إلى التفاعل مع القضية في موقع “تويتر”، وطلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الإسبانية، قائلا إن ” قوات البرازيل الجوية تضم في صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل امرأة، وهم مدربون على التحلي بأعلى القيم الأخلاقية، و في حال ثبُت أن المشتبه فيه ارتكب الجريمة فعلا، فستجري محاكمته وإدانته طبقا للقانون”.