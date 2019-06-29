المخابرات الفلسطينية تعتقل رجل أعمال شارك في ورشة البحرين الملعونة

أكد مصدر أمني فلسطيني أن جهاز المخابرات اعتقل السبت رجل الأعمال، صلاح أبو ميالة، بعد مشاركته في “مؤتمر المنامة” الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن جهاز المخابرات اعتقل رجل الأعمال القاطن في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته أكدت أن “لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال”.

وقال المصدر إن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال “ورشة المنامة” الاقتصادية.

وعقدت “ورشة المنامة” الاقتصادية في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط، التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن بعد.

وعارضت السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والمنظمات المؤتمر، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع يجب أن يسبق الحل الاقتصادي.

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